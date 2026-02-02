Hayranlığın böylesi! Tarkan'ın terli havlusunu alınca sevinç çığlıkları attı...
İstanbul'da 19 Ocak'tan bu yana sahne alan Megastar Tarkan'dan tuhaf bir isteğe yanıt geldi. Volkswagen Arena'daki son konserinde hayranına verdiği sözü tuttu.
İstanbul'da 19 Ocak'tan bu yana sahne alan Megastar Tarkan, Volkswagen Arena'daki son konserinde hayranına verdiği sözü tuttu.
Konser sırasında göz göze geldiği bir hayranına "Sana atacağım" diyerek işaret veren sanatçı, şarkı sonunda terini sildiği havluyu doğrudan o isme fırlattı.
O anları "Manifestlemiştim" notuyla paylaşan şanslı hayranın heyecanı sosyal medyada gündem oldu.
Megastar Tarkan, 7 yıllık uzun bir aranın ardından 19 Ocak'tan bu yana İstanbul'da devam eden konser serisiyle hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Volkswagen Arena'da gerçekleşen konserlerde biletler haftalar öncesinden tükenirken, Tarkan'ın bir hayranıyla yaşadığı "havlu diyaloğu" sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.