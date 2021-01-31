Hayranlarının jestine yanıt verdi! Kenan İmirzalıoğlu: Çok güzel bir şey
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz aylarda bebekleri Lalin'i kucaklarına alarak büyük mutluluk yaşamıştı. İmirzalıoğlu sevenlerinin anlamlı jestiyle ilgili konuştu.
2016 yılında oyuncu Sinem Kobal ile nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz kasım ayında ilk bebeği Lalin'i kucağına aldı. Baba olduktan sonra hayatındaki değişimle ilgili İmirzalıoğlu geçtiğimiz günlerde anlatmıştı.
Çocuktan sonra empati yeteneğinin arttığını söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, "Bu duyguyu yaşamayana anlatmak zor. Kızıma en çok edebi öğretmek istiyorum. İnşallah edepli ve vicdanlı olur." demişti.
46 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu Etiler'de bir kuaförden çıkarken objektiflere yakalandı. İmirzalıoğlu hayranlarının jestiyle ilgili konuştu.
Hayranları İmirzalıoğlu ve Kobal'ın 2020 Ekim ayında kucaklarına aldığı kızları Lalin için, Türkiye'nin dört bir yanındaki ormanlara fidan bağışında bulundu.