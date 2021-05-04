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Hayranlarını üzen haber TV8'in sevilen dizisinin final tarihi belli oldu

Hayranlarını üzen haber TV8'in sevilen dizisinin final tarihi belli oldu

TV8'in fenomen dizisi için kötü haber geldi. Hayranlarını isyan ettiren finalde tarih belli oldu.

Hayranlarını üzen haber TV8'in sevilen dizisinin final tarihi belli oldu

Televizyon ekranları yaza hazırlanıyor, bu esnada final haberleri de peş peşe gelmeye başladı. TV8 ekranlarının sevilen dizisi için de tarih belli oldu. Hikayesi biten yapım için sona gelindi. 

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Hayranlarını üzen haber TV8'in sevilen dizisinin final tarihi belli oldu

Geçtiğimiz haftalarda İbrahim Çelikkol'un ayrıldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi için üzen haber geldi. Fenomen dizi 43'üncü bölümde ekrana veda ediyor.

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Hayranlarını üzen haber TV8'in sevilen dizisinin final tarihi belli oldu

Demet Özdemir Aslı karakterine hayat vereceği Lanistar Medya imzalı "Aşk Taktikleri" filminin çekimleri öncesi tatile çıkıp bir süre dinlenecek.

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Hayranlarını üzen haber TV8'in sevilen dizisinin final tarihi belli oldu

TV100'ün haberine göre, Emre Kabakuşak'ın yöneteceği, Pelin Karamehmetoğlu'nun ise yazdığı filmde Şükrü Özyıldız Kerem karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Film İstanbul'da çekilecek.

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