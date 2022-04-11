Hayranlarını kahreden haberi duyurdu! Genco Erkal'dan sağlık durumu açıklaması: Nisan ayı sonunda...
Türk tiyatrosunun duayenlerinden Genco Erkal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık sorunlarının devam ettiğini belirtti
Usta sanatçı Genco Erkal (84), geçtiğimiz ay Instagram'dan yaptığı paylaşımda sağlık durumuna ilişkin problemler olduğunu açıklamıştı.
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Erkal, "Bu açıklamayı yapmak biraz zor ama ne yapalım, durum böyle... Sağlık sorunlarım nedeniyle iki hafta kadar sahneden uzak kalmak zorundayım." demişti.
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Erkal "Ertelenen oyunlar için bilet aldığınız satış kanalıyla iletişime geçebilirsiniz." ifadelerini kullanmıştı.
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Ünlü isim, bugün Twitter hesabından konuyla alakalı yeni bir paylaşımda bulundu.
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