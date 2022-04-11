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Hayranlarını kahreden haberi duyurdu! Genco Erkal'dan sağlık durumu açıklaması: Nisan ayı sonunda...

Hayranlarını kahreden haberi duyurdu! Genco Erkal'dan sağlık durumu açıklaması: Nisan ayı sonunda...

Türk tiyatrosunun duayenlerinden Genco Erkal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık sorunlarının devam ettiğini belirtti

Hayranlarını kahreden haberi duyurdu! Genco Erkal'dan sağlık durumu açıklaması: Nisan ayı sonunda...

Usta sanatçı Genco Erkal (84), geçtiğimiz ay Instagram'dan yaptığı paylaşımda sağlık durumuna ilişkin problemler olduğunu açıklamıştı.

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Hayranlarını kahreden haberi duyurdu! Genco Erkal'dan sağlık durumu açıklaması: Nisan ayı sonunda...

Erkal, "Bu açıklamayı yapmak biraz zor ama ne yapalım, durum böyle... Sağlık sorunlarım nedeniyle iki hafta kadar sahneden uzak kalmak zorundayım." demişti.

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Hayranlarını kahreden haberi duyurdu! Genco Erkal'dan sağlık durumu açıklaması: Nisan ayı sonunda...

Erkal "Ertelenen oyunlar için bilet aldığınız satış kanalıyla iletişime geçebilirsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

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Hayranlarını kahreden haberi duyurdu! Genco Erkal'dan sağlık durumu açıklaması: Nisan ayı sonunda...

Ünlü isim, bugün Twitter hesabından konuyla alakalı yeni bir paylaşımda bulundu.

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