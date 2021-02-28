Hayranları pozuna iğrenç dedi! 'Başka bir yerimi öpen' deyip Ebru Polat tepki gösterdi
Ebru Polat, sevgilisi Tolgahan Yıldız ile paylaştığı fotoğrafa hayranlarının yaptığı yoruma öfkelendi.
37 yaşındaki pop müziği şarkısı Ebru Polat son zamanlarda sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla sıklıkla gündeme geliyor. Instagram'ı aktif şekilde kullanan Polat'ın son pozu ortalığı karıştırdı.
Hayranlarına kötü haberi Polat "Düştüm ve Bilek bağ dokum yırtıldı" diyerek duyurmuştu.
Sağlık durumuna ilişkin Polat "Doktorumun dediğine göre 3-4 hafta sıkıntı yaşarmışım. Bunu elimden geldiği kadar hızlandırmam gerekiyor. Bir haftaya çekmem lazım, çekerim diye düşünüyorum" demişti.
Tolgahan Yıldız, kaza sonrası evinde istirahat eden sevgilisi Ebru Polat'ın ayağına masaj yaptıktan sonra öpücük kondurmuştu.