Hayranları isyan etti Star TV çok sevilen dizinin fişini çekti!
Yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Star TV seyirciyi isyan ettiren bir final kararı daha aldı.
13 Şubat'ta ilk bölümüyle ekranlara gelen Kuzgun ilk sezonda beklediği başarıyı elde edememişti. Reytinglerin kötü gitmesinin ardından diziye oyuncu transferleri yapılmıştı.
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2. sezona Onur Saylak, Nilperi Şahinkaya ve Tülay Günal transferi ile başlayan Kuzgun, reytinglerde bir yükseliş gösteremedi.
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Hikayesi ve oyuncu kalitesi itibariyle başarılı olan dizi seyircide beklenen etkiyi yaramayınca Star TV yönetimi dizinin fişini çekti ve final yapma kararı aldı.
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Burcu Biricik ve Barış Arduç'u bir araya getiren Kuzgun 21. bölümüyle ekranlara veda edecek.
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