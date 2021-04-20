Hayranları ikiliyi böyle yakaladı Hande Erçel ile Kerem Bürsin baş başa tatilde!
İlişkileri olduğu iddia edilen Kerem Bürsin ile Hande Erçel, baş başa tatile çıktı. Maldivler'de hayranları tarafından fotoğraflandılar.
FOX TV'deki Sen Çal Kapımı dizisinin iki başrolü Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in dizileri yayımlandığından beri ikilinin aşk yaşadıkları iddia ediliyor. Hayranlarının birbirine çok yakıştırdığı ikili ise sürekli olarak bu aşk iddiasını yalanladı. Fakat geçtiğimiz günlerde kafaları karıştıran açıklamalar yaptılar.
Yalnızca Sen Çal Kapımı setinde değil özel hayatlarında da beraber vakit geçirmeyi tercih eden Hande ve Kerem, geçtiğimiz günlerde beraber spora gittiği anlarda kameralara takıldılar. İstinye'de bir spor salonundan çıkarken görüntülenen Hande Erçel ile rol arkadaşı Kerem Bürsin, aşk söylentilerine dair son açıklamalarıyla resmen açık kapı bıraktılar.
Gazetecilerin, "Spora bile beraber geliyorsunuz. Aşk söylentilerine ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine Bürsin, "Bu konuyla alakalı bir gelişme olursa haberdar olacaksınız" şeklinde yanıt verdi.
Muhabirlerin, "Aşk haberlerini yalanlamıyorsunuz" sözlerinin üzerine Kerem Bürsin'in "Çok konuşmaya gerek yok bence" demesi, "Aşk haberlerini doğruladı" şeklinde yorumlandı.