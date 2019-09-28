Hayranları havalara uçtu Mahsun Kırmızıgül'den yıllar sonra bir ilk
Kariyerine sinema dünyasında devam eden Mahsun Kırmızıgül, 13 yıl aradan sonra sevenlerini sevindirecek bir karara imza attı.
2006 yılında çıkardığı Dinle albümünün ardından yönetmenlik ve senaristlik yapmaya başlayan Mahsun Kırmızıgül, bu yönde büyük başarılara imza atmıştı. Kırmızıgül, aldığı yeni bir kararla müziğe yeniden döneceğini açıkladı.
Kırmızıgül son olarak 2017 yılında 'Vezir Parmağı' filmini çekmiş ancak film, gişede beklediği ilgiyi görememişti. 14 milyon TL'ye mal olan film toplamda 4 milyon TL hasılat ederek 10 milyon TL zarar etmişti.
Özlediğim bir duyguydu: 50 yaşındaki Mahsun Kırmızıgül, Kırmızıgül, "Yorumcu olarak sahnede olmak özlediğim bir duyguydu. Sevenlerimle müzik dolu projelerimle hasret gidereceğiz" diyerek sevenlerine müjdeli haberi verdi.
Mahsun Kırmızıgül kimdir?
Mahsun Kırmızıgül’ün gerçek adı Abdullah Bazencir’dir. Zaza kökenli Mahsun Kırmızıgül 26 Mart 1969 tarihinde 22 çocuklu bir ailenin ferdi olarak Diyarbakır'ın Hani ilçesinin Vezir köyünde dünyaya gelmiştir.