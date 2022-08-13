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Hayranları Can Yaman'a doyamadı! Macaristanlı hayranları gece yarısı oteli bastılar!

Hayranları Can Yaman'a doyamadı! Macaristanlı hayranları gece yarısı oteli bastılar!

Ünlü oyuncu Can Yaman Macaristan'da hayranlarıyla buluştu. Yoğun ilgi gören Yaman'ın hayranları kaldığı oteli bastı. Ünlü oyuncu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Hayranları Can Yaman'a doyamadı! Macaristanlı hayranları gece yarısı oteli bastılar!

Bir süredir oyunculuk kariyerine İtalya'da devam eden ünlü oyuncu Can Yaman geçtiğimiz gün Macaristan'ın başkentinde hayranlarıyla buluştu. Ünlü oyuncu hayranları tarafından yoğun ilgi gördü. Yaman'ın otelinin önünde oluşan yoğunluk trafiği kapattı.

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Hayranları Can Yaman'a doyamadı! Macaristanlı hayranları gece yarısı oteli bastılar!

Son olarak Özge Gürel ile Bay Yanlış dizisinde başrol yaplaşan ünlü oyuncu Can Yaman dizisi beklediği ilgiyi görmemişti.

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Hayranları Can Yaman'a doyamadı! Macaristanlı hayranları gece yarısı oteli bastılar!

Pandemi döneminde sık sık İtalya'ya giden ünlü oyuncu kariyerine yoğun hayran kitlesinin bulunduğu İtalya'da devam etmeyi tercih etmişti.

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Hayranları Can Yaman'a doyamadı! Macaristanlı hayranları gece yarısı oteli bastılar!

Can Yaman geçtiğimiz gün Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye gitti.Yeni projesinin çekim mekânlarını inceleyen Yaman, sosyal medya hesabından buradaki hayranlarının sevgi gösterisini paylaştı.

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