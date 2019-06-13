Hayranlar istedi! Kusursuz Cinayet filminin çekimleri başladı

100. bölümünde ani bir final ile hayranlarını üzerek izleyicisine veda eden Kanıt'ın, uzun süredir birçok televizyon kanalında yeniden ekrana geleceği konuşuluyordu. İlk bölümünden itibaren büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve izleyicisini adeta ekranlara kilitleyen Kanıt, sevenlerinin yoğun isteği üzerine "Kanıt" dizisinin Yönetmeni Biray Dalkıran ve Senaristi Ahmet Saatçioğlu yepyeni bir polisiye için kolları sıvadı.