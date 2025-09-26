Hayko Cepkin'in Andolu turnesine valilik şoku! Bakın ne açıklama yaptı

Cepkin, resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda konser iptallerini şu sözlerle açıkladı:

“Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayakları, bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmemesi sebebiyle listeden çıkarıldı. Zaten süreç boyunca bununla uğraştığımız için biletleri bilinçli olarak açmamıştık, bu nedenle bir sorun yok. Ancak en önemlisi, artık kıymeti kalmayan kalp kırıklıklarını nasıl telafi edeceğiz, onu bilemedim.”