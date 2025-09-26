BIST 11.378
Hayko Cepkin'in Andolu turnesine valilik şoku! Bakın ne açıklama yaptı

Ünlü rock sanatçısı Hayko Cepkin, Andolu turnesi için konser vereceği Kayseri ve Diyarbakır için valiliğin engeliyle karşılaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cepkin, bakın neler söyledi: ''Kalp kırıklıklarını nasıl...''

Başarılı rock sanatçısı, turnesi için Kayseri ve Diyarbakır illerinde de konser verme hazırlığı yapıyordu. Ancak karşılaştığı valilik engeliyle neye uğradığını şaşırdı. 

Cepkin, resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda konser iptallerini şu sözlerle açıkladı:

“Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayakları, bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmemesi sebebiyle listeden çıkarıldı. Zaten süreç boyunca bununla uğraştığımız için biletleri bilinçli olarak açmamıştık, bu nedenle bir sorun yok. Ancak en önemlisi, artık kıymeti kalmayan kalp kırıklıklarını nasıl telafi edeceğiz, onu bilemedim.”

Turne Programı Devam Ediyor

Sanatçının açıklamasında, turnenin diğer şehirlerindeki konserlere dair herhangi bir olumsuz gelişmeye yer verilmedi. Bu nedenle Hayko Cepkin’in Anadolu turnesinin kalan programının planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor.

