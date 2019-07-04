Hayko Cepkin'i 5 bin 200 defa arayan hayranı için karar verildi! En üst sınırdan ceza
Kendisini cep telefonundan 5 bin 200 defa arayan hayranın şikayetçi olan Hayko Cepkin, açtığı davayı kazandı. Israrcı hayran en üst sınırdan 6 ay hapis cezası aldı.
2015 Yılında 3 ay boyunca iki farklı telefon numarasından sürekli aranarak rahatsız edildiğini söyleyen Hayko Cepkin, savcılığa avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılığın talebi üzerine Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’ndan alınan raporda 34 yaşındaki Helen Y.’nin Cepkin’i tam 5 bin 200 kez aradığı tespit edildi.
Hayko Cepkin'in şikayeti üzerine Helen Y. hakkında dava açıldı. Suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle dosya Uzlaşma Bürosu’na gönderildi. Ancak Cepkin, ‘ısrarcı’ hayranıyla uzlaşmayı reddetti.
Dört yıl süren davanın son duruşması İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ünlü rockçının avukatı Deniz Abay, “Davranış olağanüstü, sıra dışı. 5 bin 200 arama var” diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.
Hayko Cepkin kimdir?
11 Mart 1978 İstanbul doğumludur. Baba tarafından Yozgat Ermenisi’dir. Liseyi Özel Getronagan Ermeni Lisesi'nde okudu. Liseden mezun olduktan sonra 2 sene Mimar Sinan Üniversitesi'nde şan ve solfej dersleri almıştır. Farklı yerlerde de enstrüman dersleri aldıktan sonra 1997’de profesyonel anlamda müzik kariyerine başlamıştır.