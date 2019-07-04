Hayko Cepkin'i 5 bin 200 defa arayan hayranı için karar verildi! En üst sınırdan ceza

2015 Yılında 3 ay boyunca iki farklı telefon numarasından sürekli aranarak rahatsız edildiğini söyleyen Hayko Cepkin, savcılığa avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılığın talebi üzerine Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’ndan alınan raporda 34 yaşındaki Helen Y.’nin Cepkin’i tam 5 bin 200 kez aradığı tespit edildi.