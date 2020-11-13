Hayko Cepkin Katarsis'te anlattıklarıyla olay tüm bilinmeyenlerini döktü
YouTube'da yayımlanan Katarsis adlı programda Hayko Cepkin, özel hayatı ve müzik kariyerine dair bomba açıklamalar yaptı. Cepkin, doğum hikayesiyle ise herkesi şaşırttı.
Hayko Cepkin, YouTube'da Psikolog Gökhan Çınar'ın kanalı Katarsis'e katıldı. YouTube'da yayınlanan 'Katarsis' programında, hayatının bilinmeyen yönlerini anlattı. İşte Hayko Cepkin'in açıklamalarından satır başları...
Göz problemini doğuştan: ''Dünyaya gözümüzü tek açtık. Normalde ikisi de kısık olur. Bir tanesi kapalı, diğeri full açık çıkmışım. Zaten böyle kaldırılınca annem bir 'Tövbe estağfurullah' olmuş. Zaten hikayeye oradan başlamışım. Yani çıkar çıkmaz tövbe estağfurullah bu nasıl biri şeyini, üzerime misyon olarak almışım.''
Bazı organları kemirerek doğdum: ''Bir bayram zamanına denk geldiği için doğumun olması gereken saatten, gününden birkaç gün sonraya, daha durur diye bekletiliyor. Bekletildiğinden ve anne karnındaki potansiyel bittiği için bazı organları kemirerek çıkmışım. İğnelerle falan doğdum. Çıkışım da tatlıdır''
Hırslıyım azimliyim: ''Müzikal anlamda bir kulağım olduğu için ve bunu hayatta güzel bir değere dönüştürmeyi başarabilen biri olduğum için çok mutluyum. Olduğundan çok fazla memnun olduğum şeylerden biri de azmimdir. Çok hırslıyım ve azimliyim. Ulaşmak istediğim şeyleri mutlaka gerçekleştiririm. Olmak istemediğim yerde ise asla olmam. Dünyaya gözümü tek açmış bir çocuk olarak Kurtuluş'ta bir evde büyüdüm.''