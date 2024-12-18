Hayırlı olsun dedi yeni asgari ücret zammını açıkladı! "Tarihte hiç olmamıştı"

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların gözü kulağı yeni asgari ücret zammında. Asgari ücret zammı için çok sayıda tahmin ortaya atılırken gazeteci Mevlüt Tezel'den dikkatleri üzerine çeken bir asgari ücret tahmini ve çıkışı geldi. Peki, asgari ücret için 25 bin TL olur mu? '25 bin TL' tahmini için Tezel, "25 bin TL, 700 dolar demek. Tarihte hiçbir zaman asgari ücret 700 dolara çıkmamıştı" ifadelerini de kullandı. İşte detaylar...