Hayırlı olsun dedi yeni asgari ücret zammını açıkladı! "Tarihte hiç olmamıştı"
Asgari ücret için çokça tahmin yapıldı, beklentiler açıklandı. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Gazeteci Mevlüt Tezel'den çarpıcı bir çıkış geldi. Yeni asgari ücret için "25 bin TL hayırlı uğurlu olsun" diyen Tezel, Bakan Şimşek'in açıklamalarına vurgu yapıp "Beklentiyi yükseltti" dedi. Asgari ücretlinin enflasyona ezilmemesi için en düşük zammın yüzde 45, bunun da 24 bin 653 TL olacağı anlamına geldiğini aktaran Tezel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu rakamı 25 bin TL'ye çıkarabileceğini söyledi.
Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların gözü kulağı yeni asgari ücret zammında. Asgari ücret zammı için çok sayıda tahmin ortaya atılırken gazeteci Mevlüt Tezel'den dikkatleri üzerine çeken bir asgari ücret tahmini ve çıkışı geldi. Peki, asgari ücret için 25 bin TL olur mu? '25 bin TL' tahmini için Tezel, "25 bin TL, 700 dolar demek. Tarihte hiçbir zaman asgari ücret 700 dolara çıkmamıştı" ifadelerini de kullandı. İşte detaylar...
"25 BİN TL HAYIRLI UĞURLU OLSUN"
Sabah yazarı Mevlüt Tezel, asgari ücret ile ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu. Sabah'taki yazısının başlığında "25 bin TL hayırlı uğurlu olsun" diyen Tezel yazısında şu ifadeleri kullandı:
"ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞANLARIN BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Birçok alanda enflasyonda hissedilebilir yavaşlama başladı. Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" açıklaması asgari ücretli çalışanların beklentisini yükseltti"
"Aralık enflasyonu yüzde 2 çıkarsa, yıl sonu enflasyonu yüzde 45.70, yüzde 2.5 olursa yüzde 46.40 ve yüzde 3 çıkarsa yüzde 47.20 olacak" diyen Tezel "Asgari ücretlinin 2024 yılını tek zamla geçirdiğini de unutmayalım" ifadelerini kullandı.