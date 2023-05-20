Hayda bre pehlivan! Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat'ta başladı
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Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin açılış etabı, Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri ile başladı.
Manavgat'taki Ilıca Stadı'nda gerçekleştirilen güreşlere, 69'u başpehlivan 1336 güreşçi katılıyor.
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Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen güreşçiler, ligin açılış etabında bir araya geldi.
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Açılış seremonisi ve kura çekiminin ardından başlayan güreşler çekişmeye sahne oluyor.
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Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri, yarın çeşitli kategorilerde yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.
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