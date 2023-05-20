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Hayda bre pehlivan! Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat'ta başladı

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Hayda bre pehlivan! Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat'ta başladı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin açılış etabı, Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri ile başladı.

Hayda bre pehlivan! Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat'ta başladı

Manavgat'taki Ilıca Stadı'nda gerçekleştirilen güreşlere, 69'u başpehlivan 1336 güreşçi katılıyor.

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Hayda bre pehlivan! Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat'ta başladı

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen güreşçiler, ligin açılış etabında bir araya geldi.

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Hayda bre pehlivan! Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat'ta başladı

Açılış seremonisi ve kura çekiminin ardından başlayan güreşler çekişmeye sahne oluyor. 

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Hayda bre pehlivan! Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat'ta başladı

Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri, yarın çeşitli kategorilerde yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

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