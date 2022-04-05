'Hayattaki en büyük korkumla sınandım' deyip gözyaşlarıyla Seray Sever itiraf etti! İkizlerinin ismini açıkladı
Seray Sever, hamileliğinin 32’nci haftasında olan 48 yaşındaki Seray Sever Hürriyet'ten Orkun Ünlü'ye çarpıcı açıklamalarda bulunduç
◊ 48 yaşındaki hamileliğine “mucize” diyebilir miyim?
- 2018’de evlendik biz Eray’la (Sünbül). O sene 8 kere denedik. Sonra zaten televizyon programım başladı. Vücudum çok yorulmuştu. Çok sevdiğim bir bütünsel tıp doktorum var; Mustafa Yaşar. O toparladı beni. Doğal takviyelerle vücudumu sıfırladık.
Kadınlarda zamanla yumurta rezervi azalır ama benim bu tedavilerden sonra rezervim iki-üç katına çıktı.
◊ Sanırım dev bir doktor ve dost kadrosuyla yürüttün süreci...
- Tabii tabii... Mesela çok yakın dostum olan, sizlerin ‘ünlülerin estetisyeni’ diye bildiğiniz Ayşe Yıldız var. Onun çok desteği oldu. Doğumu gerçekleştirecek Murat Emanetoğlu da her gün beni sıkı takipte.
◊ Peki hamile kalmak için yapılan tüm bu tedaviler sende nasıl etkiler yarattı?
- Ahh ahh... Onu en iyi o dönem yapımcım olan Feraye (Tanyolaç) bilir. Zaten hiperaktif biriyim ama hormonlar sayesinde 10-15 katına çıktı hiperaktifliğim. Çok çabuk yükseliyordum. O süreçte seni beynin ya da kalbin yönetmiyor, kontrol hormonlarda oluyor.
◊ Kadınlar bu süreçte ne gibi hatalar yapıyor?
- 10-15 kere üst üste deneyenler oluyor. Oysa birkaç kere denedikten sonra tekrar vücudu toparlayıp sonra devam etmekte fayda var. Kadınlar “Acaba zamanım geçiyor mu”, “Ne yapacağım”, “Olacak mı, olmayacak mı” diye panik yapıyor. Tüp bebek denemesine gidiyorum; hep 20’li yaşlardaki kızlar. Yani şu dönemde hamile kalınamama gibi bir durum söz konusu. İnsanlar hamile kaldığımı duysun ve motive olsun istedim.