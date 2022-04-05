'Hayattaki en büyük korkumla sınandım' deyip gözyaşlarıyla Seray Sever itiraf etti! İkizlerinin ismini açıkladı

◊ Kadınlar bu süreçte ne gibi hatalar yapıyor?

- 10-15 kere üst üste deneyenler oluyor. Oysa birkaç kere denedikten sonra tekrar vücudu toparlayıp sonra devam etmekte fayda var. Kadınlar “Acaba zamanım geçiyor mu”, “Ne yapacağım”, “Olacak mı, olmayacak mı” diye panik yapıyor. Tüp bebek denemesine gidiyorum; hep 20’li yaşlardaki kızlar. Yani şu dönemde hamile kalınamama gibi bir durum söz konusu. İnsanlar hamile kaldığımı duysun ve motive olsun istedim.



