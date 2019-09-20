Hayatını kaybeden Neslican Tay için yürek burkan mesajlar

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı Neslican'ın hayatını kaybetmesi sonucu bir açıklama yaptı:

"Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği 'yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümör'e bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21:20 de kendisini kaybettik. Allah’tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz."