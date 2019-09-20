Hayatını kaybeden Neslican Tay için yürek burkan mesajlar
Kanserle mücadele eden ve geçen günlerde yoğun bakıma kaldırılan Neslican Tay hayatını kaybetti. Neslican için çok sayıda ünlü isimden, futbol kulüplerine kadar binlerce veda paylaşımı geldi.
Uzun süredir kanserle mücadele eden Neslican Tay yaşam mücadelesini kaybetti. Tay'ın ölümü sonrası sosyal medyadan çok sayıda baş sağlığı mesajı yayınlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan şarkıcı Haluk Levent'e kadar çok sayıda isim paylaşımda bulundu.
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı Neslican'ın hayatını kaybetmesi sonucu bir açıklama yaptı:
"Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği 'yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümör'e bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21:20 de kendisini kaybettik. Allah’tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz."
İşte Ölümü ile Türkiye'yi yasa boğan Neslican'ın arkasından atılan taziye mesajlarından bazıları...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kanserle verdiği mücade ile tanınan Neslican Tay'ın ölümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. İmamoğlu paylaşımında "Gittin, çok üzgünüz çok... Yaşama azmin hepimize örnek kaldı, güzel kızım. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.