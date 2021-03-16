Hayatını kaybeden futbolcu Erhan Önal'ın kızı Sen Çal Kapımı oyuncusu çıktı

Galatasaray Kulübü tarafından yayımlanan mesajda da, "1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.