Hayatını kaybeden futbolcu Erhan Önal'ın kızı Sen Çal Kapımı oyuncusu çıktı
Galatasaray'ın eski futbolcuların Erhan Önal, hayatını kaybetti. Önal'ın kızı Sen Çal Kapımı oyuncusu çıktı.
Galatasaray'ın eski futbolcularından "Papaz Erhan" lakaplı Erhan Önal 63 yaşında hayatını kaybetti. 2011 yılında beyin kanaması geçiren ve tedavisinin ardından toparlanan ancak çeşitli rahatsızlıkları olduğu bilinen Önal kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Galatasaray Kulübü tarafından yayımlanan mesajda da, "1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.
Hayatını kaybeden efsane futbolcunun FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Bige Önal'ın babası olduğu öğrenildi.
Babası Erhan Önal'ın ölümüyle yıkılan oyuncuya yakınları destek oluyor.