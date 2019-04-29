Hayatını kaybeden Dilber Ay kim Ölüm sebebi ne?
Dilber Ay kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Kendine has üslübu ve güçlü sesi ile milyonlarca insanın sevgisini kazanan Dilber Ay, çeşitli programlarda sunuculuk ve filmlerde oyunculuk yaptı. İşte, Dilber Ay'ın hayatı ve kariyerine dair tüm detaylar...
Dilber Ay kimdir: Dilber Ay, 1 Ocak 1956, Kahramanmaraş doğumludur. Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı ve sunucudur.
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Kureyşan aşiretine mensup olan Ay, 1 Ocak 1956'da Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde Yörük ve Kürt bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kahramanmaraş ilinde ilkokul 3. sınıfa kadar okudu. Ailesi ile birlikte Kahramanmaraş'tan önce Ankara'ya, oradan da Bolu-Düzce taraflarına göç ederek yerleşti.
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Düzce'de okula devam edemeyip 13 yaşında iken yaşlı bir adamla evlendirildi. Evlenmeden önce Düzce'ye güzel ses aramak için radyocular gelmişti.
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Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim türküsünü söyledi ve düzenlenen güzel ses yarışmasında birinci oldu. İki çocuk annesi olduktan bir müddet sonra evlendiği kişiden ayrıldı.
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