'Hayatım boyunca affetmeyeceğim' deyip itiraf etti: Ali Erkazan'dan Levent Ülgen bombası
2002-2006 yılları arasında TRT 1 ve Star TV'de yayınlanan 'En Son Babalar Duyar' adlı yapımda rol alan Ali Erkazan'ın yıllar sonraki itirafı ortalığı karıştırdı.
Oyuncu Ali Erkazan 2. Sayfa programına konuk oldu. Sunucuların ‘bir daha asla çalışmam dediğiniz bir isim var mı’ sorusuna cevap veren Erkazan şoke eden açıklamalarda bulundu.
Yer aldığı projelerle adından söz ettiren usta oyuncu ‘En Son Babalar Duyar’ dizisinde damadı rolünü canlandıran Levent Ülgen’in nankörlük ettiğini söyledi.
‘Onu diziye ben aldırdım’ diyen Erkazan "Nankörlüğünden ötürü, beni satmasından dolayı hayatım boyunca affetmeyeceğim Levent Ülgen vardır" dedi.
Ülgen'e demediğini bırakmayan Erkazan "Bir daha hayat beni onunla hiçbir zaman karşı karşıya getiremez…" diye konuştu.