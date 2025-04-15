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Hayatı film oluyor! Adile Naşit'i canlandıracak isme bakın!

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Hayatı film oluyor! Adile Naşit'i canlandıracak isme bakın!

Yeşilçam'a damga vuran isimler arasında yer alan Adile Naşit'in hayatı film oluyor. Ünlü oyuncuyu kimin canlandıracağı merak edilirken, filmde yer alacak isimler belli oldu.

Hayatı film oluyor! Adile Naşit'i canlandıracak isme bakın!

Ünlü oyuncu Adile Naşit, Milyarder, Şaban Pabucu Yarım, Hababam Sınıfı Güle Güle gibi iddialı birçok yapımda rol almıştı.

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Hayatı film oluyor! Adile Naşit'i canlandıracak isme bakın!

Rol aldığı yapımlarla günümüzde de halen daha büyük bir ilgiyle izlenen oyuncunun hayatının film olacağı ortaya çıktı.

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Hayatı film oluyor! Adile Naşit'i canlandıracak isme bakın!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmde rol alacak isimler belli oldu. 11 Aralık 1987 yılında 57 yaşında hayatını kaybeden Adile Naşit’i Meltem Kaptan canlandıracak.

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Hayatı film oluyor! Adile Naşit'i canlandıracak isme bakın!

Kaptan, Rabiye Kurnaz vs George W Bush filmindeki rolüyle 2022 yılında Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı Ödülü kazanmıştı.

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