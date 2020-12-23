Hayatı dram! 13 kardeşini kaybeden 43 yaşındaki doktor Vedat Gök koronadan öldü

"Vedat'a akıl danışıyorduk"

Korona virüs sürecinde yeğenine akıl danıştıklarını anlatan Hacer Yazgan, yeğeni Vedat Gök'ün de hasta olduğu haberini alınca üzüldüklerini söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı: "Biz O'na akıl danışıyorduk. Amcamın kızı korona virüs olmuştu. O da bize bol su içsin, şunu yapsın falan diye yol gösteriyordu. Sonra bir haber geldi. Hasta olduğunu söylediler. Telefonla aradık ama başkası çıkıyordu. Kendisiyle görüşemedik. Gelini aradım. Vedat'ın korona virüs olduğunu söyledi.