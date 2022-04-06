Hayatı çekilmez hale geldi kadın komşusu kapısına iğrenç şeyler bıraktı gözyaşları içinde anlattı
ANTALYA’da bir çocuk annesi kadının, üst kattaki kadın komşusundan gördüğü şiddet ve baskı nedeniyle hayatı çekilmez hale geldi. Kapısının önüne, çöp ve çamaşır suyu dökülen, dışkı bırakılan, duvarına kesici aletle yazı yazılan genç kadın gözyaşları içinde yardım istedi.
Konyaaltı ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi, özel güvenlik görevlisi Yasemin Özçengel, 10 yıldır yaşadığı apartmanda iddiaya göre, son dönemde üst kattaki kadın komşusunun şiddet ve hakaretlerine uğramaya başladı. Geçtiğimiz temmuz ayında başlayan iki komşu arasındaki gerginlik artarak devam etti. Komşusunun kendisine neden cephe aldığını anlayamayan Özçengel’in, hayatı 10 aydır çekilmez bir hale geldi.
Özçengel, defalarca komşusunun hakaret ve tehditlerine maruz kaldı. Büyük korku yaşayan genç kadın kapısının önüne güvenlik kamerası taktırmak zorunda kaldı. Üst kadın komşunun, Özçengel’in kapısının önüne hakaretler ederek çöp attığı, kapı önünde bekleyip bıçak salladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Birçok kez komşusu hakkında şikayetçi olan ve bir sonuç alamayan Yasemin Özçengel, oğlunun ve kendinin hayati tehlikesinin olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.
"Ben zengin kızıyım mali müşavir kızıyım, sen ilkokul mezunu bir güvenlikçisin"
Kadının, Özçengel'e söylediği sözler ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadının görüntüde, "Sen bana meydan okuyacak kapasitede değilsin. Aklın beş kuruş etmez. Ben üniversite mezunuyum sen cahilsin, sen kimsin bana meydan okuyorsun Allah'ın fakiri. Kime güveniyorsun. Defol git ananın yanına. Ben mülk sahibiyim, sen kiracısın. Kiranı zor veriyorsun, git Altınova'dan gecekondudan ev tut kendine. Oralarda patates soğan ye. Sabaha kadar bekçilik yap ancak geçinirsin. Ben baba parası yerim ayağımı uzatırım, sen ancak çalışır oğlunu evlerde bırakırsın. Bak ne yapacağım senin oğluna. Koş annesinin güzeli, hadi koş kızım, şu aşağıdaki gecekonducuları ısır da gel. Hadi annem şu süprüntüleri bir ısır da gel. Ay fakir ancak oradan çekersin, sen gece bekçisisin fakirsin. Ben zengin kızıyım mali müşavir kızıyım, sen ilkokul mezunu bir güvenlikçisin. Aramızda dağlar kadar fark var. Bu kadını öldüreceğim burama geldi. Bu köpekle uğraşmayacak" sözleri yer aldı.