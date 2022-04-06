Hayatı çekilmez hale geldi kadın komşusu kapısına iğrenç şeyler bıraktı gözyaşları içinde anlattı

"Ben zengin kızıyım mali müşavir kızıyım, sen ilkokul mezunu bir güvenlikçisin"

Kadının, Özçengel'e söylediği sözler ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadının görüntüde, "Sen bana meydan okuyacak kapasitede değilsin. Aklın beş kuruş etmez. Ben üniversite mezunuyum sen cahilsin, sen kimsin bana meydan okuyorsun Allah'ın fakiri. Kime güveniyorsun. Defol git ananın yanına. Ben mülk sahibiyim, sen kiracısın. Kiranı zor veriyorsun, git Altınova'dan gecekondudan ev tut kendine. Oralarda patates soğan ye. Sabaha kadar bekçilik yap ancak geçinirsin. Ben baba parası yerim ayağımı uzatırım, sen ancak çalışır oğlunu evlerde bırakırsın. Bak ne yapacağım senin oğluna. Koş annesinin güzeli, hadi koş kızım, şu aşağıdaki gecekonducuları ısır da gel. Hadi annem şu süprüntüleri bir ısır da gel. Ay fakir ancak oradan çekersin, sen gece bekçisisin fakirsin. Ben zengin kızıyım mali müşavir kızıyım, sen ilkokul mezunu bir güvenlikçisin. Aramızda dağlar kadar fark var. Bu kadını öldüreceğim burama geldi. Bu köpekle uğraşmayacak" sözleri yer aldı.