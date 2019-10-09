Hayat Devam Ediyor'un yıldızı Meltem Miraloğlu'nun evliliğine İkbal Gürpınar bakın ne dedi

Ne cinsellik önemli ne de...: ''Bana yaşam koçluğu ve arabuluculuk için gelenlerden çoğu 'Çok varlıklı olan yaşıtlarımdan geçmişte o kadar çok acı çektim ki, artık benim için ne cinsellik önemli, ne karşımdaki insanın yakışıklılığı önemli, ben sadece başımı omzuna dayayabileceğim bir omuz istiyorum.''