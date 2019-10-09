Hayat Devam Ediyor'un yıldızı Meltem Miraloğlu'nun evliliğine İkbal Gürpınar bakın ne dedi
Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı adamla evlenen Meltem Miraloğlu'nun evliliği için İkbal Gürpınar, bakın neler söyledi.
Hayat Devam Ediyor dizisinde kendisinden yaşça büyük biri ile evlenen bir karaktere hayat veren Meltem Miraloğlu'nun gerçek hayatta da kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlendiği dün ortaya çıkmış herkes şoke olmuştu ki bugün Miraloğlu, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına bağlanarak olay açıklamalara imza attı.
Meltem Miraloğlu'nun açıklamalarının ardından ise '2. Sayfa'ya konuk olan İkbal Gürpınar, herkesin konuştuğu bu evliliği çok farklı bir bakış açısıyla yorumladı. Gürpınar, "Evliliği dinen caiz değil" diyerek şunları söyledi:
Biz bilemeyiz: "Hiç aklımıza gelmeyecek şeyler de olabilir. Emre Kongar'ın bir sözü vardır 'Geçmişte olan olayları o günün koşulları altında değerlendirmek lazım' diye. Bu hanımefendinin neler yaşadığını biz bilemeyiz.''
Ne cinsellik önemli ne de...: ''Bana yaşam koçluğu ve arabuluculuk için gelenlerden çoğu 'Çok varlıklı olan yaşıtlarımdan geçmişte o kadar çok acı çektim ki, artık benim için ne cinsellik önemli, ne karşımdaki insanın yakışıklılığı önemli, ben sadece başımı omzuna dayayabileceğim bir omuz istiyorum.''