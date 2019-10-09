Hayat Devam Ediyor'un yıldızı Meltem Miraloğlu bakın kiminle evlendi 80 yaşında

Bir döneme damga vuran TRT 1 dizisi Hayat Devam Ediyor'da çocuk yaşta kendisinden yaşça büyük bir adamla evlenen çocuk rolünde oynayan Meltem Miraloğlu, diziyi gerçek kıldırdı. Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlendi.