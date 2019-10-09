Hayat Devam Ediyor'un yıldızı Meltem Miraloğlu bakın kiminle evlendi 80 yaşında
Hayat Devam Ediyor dizisiyle tanınan Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki Amerikalı ile evlendi.
Bir döneme damga vuran TRT 1 dizisi Hayat Devam Ediyor'da çocuk yaşta kendisinden yaşça büyük bir adamla evlenen çocuk rolünde oynayan Meltem Miraloğlu, diziyi gerçek kıldırdı. Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlendi.
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Bir süre önce Amerika'da yaşamaya başlayan 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu, 10 gün önce 80 yaşındaki Amerikalı Patrickle ile gizlice evlendi.
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Kızlarının gizlice evlendiğini duyan ailenin ne tepki verdiği ise henüz bilinmiyor.
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Meltem Miraloğlu, yeni evliliği hakkında ise henüz bir açıklama yapmadı.
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