Hayat Devam Ediyor'la tanınıp 80 yaşındaki adamla evlenen Meltem Miraloğlu itiraf etti!
Hayat Devam Ediyor dizisinin yıldızı, 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun itirafı olay oldu.
Hayat Devam Ediyor dizisiyle tanınıp ardından Amerika'ya yerleşerek 80 yaşındaki bir adamla evlenen Meltem Miraloğlu, sosyal medya hesabından gelen bir yoruma verdiği cevapla resmen itirafta bulundu. Evliliği hakkındaki birçok iddiayı yalanlayarak evliliğini ''İlk görüşte aşk'' diyerek tanımlayan Miraloğlu, asıl gerçeği ifşa etti.
Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenerek oynadığı Hayat Devam Ediyor dizisini gerçek hayatına uyarlayan Miraloğlu, uzun zamandır sessizliğini koruyordu ki bir takipçisinin sorusuna verdiği cevap ile sessizliğini bozdu.
Oyuncu sosyal medya üzerinden “Gerçekten mutlu musun, neden kendine bu kötülüğü yaptın?” diye soran takipçisine 'Türkiye'de yıllardır iş gelmediği için Amerika'ya geldim sevgi ve saygılarımla' cevabını verdi.
Instagram'dan yayınladığı videoda ağlamaklı ve oldukça üzgün gözüken Miraloğlu, paylaştığı videoya herhangi bir not düşmese de takipçileri, Miraloğlu'nun mutlu olmadığını ifade eden birçok yorum yazmıştı.