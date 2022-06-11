Hayat Bilgisi'nin Ortegası değişimi ile görenleri şaşkına uğratıyor! "Ortega Sedat sahalara geri döndü"
2000'li yılların sevilen dizisi Hayat Bilgisi'nde Ortega karakterine hayat veren Paşhan Yılmazel değişimiyle görenleri şaşkına uğratıyor. Değişimi ve verdiği kilolar ile yakışıklı oyuncuyu tanımak neredeyse imkansız.
2003 yılında yayınlanan, başrolünü Perran Kutman'ın oynadığı dönemin hafızalara kazınan Hayat Bilgisi dizisinin oyuncuları son halleri ile sık sık gündeme geliyor.
Dizinin yayınlandığı dönemde genç kızların sevgilisi ve değişik kahkahası ile bilinen Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı öyle bir değişti ki görenler tanıyamıyor.
Dizideki kilolarını vererek değişen ancak yıllara da meydan okuyan Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı bir süredir ekranlardan uzaktı.
Paşhan Yılmazel yeni oyunuyla sevenleriyle buluşuyor. "Oyun" isimli tiyatro oyunununda rol alan oyuncuya Ece Bozkaya, Emre Mutlu ve Yasemin Öztürk eşlik ediyor.