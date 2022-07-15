Hayat Bilgisi'nin Müdür Amil Bey'i yıllar içindeki değişimi ile şaşırttı! Tarık Papuççuoğlu'nu görenler tanıyamadı
Birçok dizi ve filmde oynayan Hayat Bilgisi dizisinin Amil Bey'i usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu son hali ile şaşırttı. İşte Tarık Papuççuoğlu'nun son hali...
2003 yılında Kanal D ekranlarında 4 sezon yayınlanan ve döneminin sevilen dizilerinden olan Hayat Bilgisi dizisi oyuncularının değişimi ile sık sık gündeme geliyor.
Başrollerini Perran Kutman, Kerem Kupacı, Paşhan Yılmazel ve Tarık Papuççuoğlu'nun paylaştığı dizide Tarık Papuççuoğlu Müdür Amil Bey karakteri ile hafızlara kazınmıştı.
Sevilen dizinin oyuncuların şimdilerde ne yaptığı merak edilirken, Hayat Bilgisi'nin Amil'i 73 yaşındaki ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu son haliyle gündeme geldi.
Usta oyuncu şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan ve Yeşilçam dizisi Ah Nerede'nin günümüze uyarlanmış hali olan ve başrollerini Nil Keser ve Oktay Çubuk'un paylaştığı romantik komedi dizisinde Ferit'in babası rolünü canlandırıyor.