Hayat Bilgisi'nin Mennan'ıydı! Erdal Türkmen'in son hali ve kariyeri merak edildi...
Senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın yaptığı efsane dizi Hayat Bilgisi'nde "Mennan" karakteriyle hafızalara kazınan Erdal Türkmen, uzun süredir ekranlardan uzak. İşte Mennan karakterinin son hali ve kariyeri...
Senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın yaptığı efsane dizi Hayat Bilgisi'nde "Mennan" karakteriyle hafızalara kazınan Erdal Türkmen, uzun süredir ekranlardan uzak.
Çiçek Taksi, Derman ve Yahşi Cazibe gibi yapımlarda da rol alan Türkmen, şimdilerde sokak röportajı yapıyor ve YouTube ile TikTok'ta gündemi kendine özgün bir dille yorumluyor.
Senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Tarkan Karlıdağ'ın üstlendiği, bir dönemin en sevilen projelerinden Hayat Bilgisi, renkli karakterleri ve hafızalara kazınan replikleriyle Türk televizyon tarihine damga vurdu. O karakterlerden biri izleyiciyi kahkahaya boğan Mennan'dı.
Bu unutulmaz karaktere hayat veren Erdal Türkmen, uzun süredir televizyon ekranlarından uzak bir yaşam sürüyor. Yıllar önce milyonları güldüren Mennan, bugün bambaşka bir meslek yolunda ilerliyor. Oyunculuğun yanı sıra uzun yıllardır karikatürist olarak da çalışan Türkmen, yaratıcılığını artık dijital platformlarda konuşturuyor.
GÜNDEMİ KENDİ ÜSLUBUYLA YORUMLUYOR
Youtube ve TikTok'ta aktif olan Türkmen, sokak röportajlarıyla Türkiye gündemini kendi üslubuyla ele alıyor ve toplumsal olayları kendine özgü tarzıyla yorumluyor.
EKRANLARDAN SOSYAL MEDYAYA UZANAN KARİYER
Hayat Bilgisi'ndeki başarısının ardından Çiçek Taksi, Aynı Çatı Altında, Derman ve Yahşi Cazibe gibi yapımlarda rol aldı. Ancak son yıllarda oyunculuk projelerinden uzaklaşarak sosyal medyada kitlesiyle buluşmayı tercih etti.