Hayat Bilgisi'nin Didem'iydi Yeliz Doğramacıların son hali şaşırttı! 'Doğal halin daha iyiydi...'
Hayat Bilgisi'nde Almanyalı Didem karakterine hayat veren oyuncu Yeliz Doğramacılar sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Bir hayli değişime uğrayan Hayat Bilgisi’nin Almanyalı Didem’i Yeliz Doğramacılar’ın paylaşımını gören takipçileri görenler "Doğal halin güzeldi" gibi yorumlar yapmaktan kendini alamadı.
Perran Kutman, Kerem Kupacı, Paşhan Yılmazel gibi isimlerin rol aldığı Hayat Bilgisi dizisinde Almanya'dan Türkiye'ye dönen 'Didem' karakterini canlandıran Yeliz Doğramacılar daha sonra pek çok dizide yer aldı.
Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle de dikkat çeken ünlü isim son halini paylaştı. Yeliz Doğramacılar'ın fotoğrafına yorum yağdı.
Yeliz Doğramacılar'ın son halini görenler fotoğrafta çok fazla filtre olduğunu söyledi.
Güzle oyuncunun değişimine "Neden bunu kendinize yaptınız?", "Doğal halin iyiydi", "Bu siz değilsiniz ki" yorumları yağdı.