Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'i görenler tanıyamadı! Eski halinden eser kalmadı
Bir dönem televizyon ekranlarına damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Barbie Gamze' karakteri ile hafızalara kazınan güzel oyuncu İpek Erdem'i şimdilerde görenler tanıyamıyor. Radikal bir karara imza atan Erdem saçlarını kazıttıktan sonra yeni tarzıyla tüm dikkatlerini üzerine çekmeyi başarmıştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, oyunculuk çalışmaları için gittiği Fransa’da ortaya çıktı.
2003-2006 yılları arasında yayınlanan 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Barbie Gamze' rolü ile hafızalara kazınan İpek Erdem, son olarak saçlarını üçe vurdurup değişimiyle dikkat çekmişti.
Şimdilerde 38 yaşında olan Barbi İpek Erdem, değişimi ile ağızları açık bıraktı. Sosyal medyaya damga vuran ünlü oyuncu hakkında çok sayıda yorum yapıldı.
Erdem'in saçlarını kazıttığı hallerini gören sosyal medya kullanıcıları "Eski halinden eser kalmadı", "Nerde o sarı saçlı Barbie" gibi yorumlarda bulunmuştu.
Kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı ve İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı, bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi'nin Barbi Gamze'si İpek Erdem uzun süredir gözlerden uzak yaşıyordu.