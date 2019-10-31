Hayat Bilgisi oyuncusu Mennan'ı görenler tanıyamadı! Son haliyle şaşırttı

Dizideki saf halleriyle herkesin gönüllerine taht kurmayı başaran Erdal Türkmen, şu sıralar birçok kişi gibi YouTube'a atıldı ve kanalından videolar yayınlamaya başladı. Türkmen'in videolarını görenler ise yaşadığı değişime şaşırmadan edemedi.