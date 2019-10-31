Hayat Bilgisi oyuncusu Mennan'ı görenler tanıyamadı! Son haliyle şaşırttı
Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde Mennan karakterine hayat veren Erdal Türkmen'in son halini görenler tanımakta baya zorlandı.
2003 yılında başlayan ardından tekrarlarıyla birçok kez izlenerek efsaneleşen dizi Hayat Bilgisi'nde Mennan karakterinin ''Yüce rabbim, amirimi müdür olsun diye yaratmış yav'' repliğiyle hala hatırlanan Erdal Türkmen, son haliyle görenleri şaşırttı.
Dizideki saf halleriyle herkesin gönüllerine taht kurmayı başaran Erdal Türkmen, şu sıralar birçok kişi gibi YouTube'a atıldı ve kanalından videolar yayınlamaya başladı. Türkmen'in videolarını görenler ise yaşadığı değişime şaşırmadan edemedi.
Arkadaşı Derya Doğru ile çektiği YouTube videosunda sakallarıyla zor tanınan Erdal Türkmen'in bir de yıllar içinde kilo aldığı fark edildi.
Peki, değişimiyle şaşkınlığa uğratan Erdal Türkmen kimdir?
1970 yılında İstanbul'da doğan Erdal Türkmen, 1986 senesinde Fırt ve Gırgır dergisi bünyesine dahil olup karikatürist ve mizah yazarı olarak çalışmalarda bulundu.