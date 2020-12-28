Hayat Bilgisi Barbie ile tanınan İpek Erdem yine imaj değiştirdi şoke etti
Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem, 3'e vurdurduğu saçlarını mora boyattı.
Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde Barbie karakterine hayat veren İpek Erdem, son zamanlarda imaj değişikliğiyle gündemde.
112
Hayranlarının sarı, uzun saçlarına alışık olduğu İpek Erdem, yeni hallerini sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşıyor.
212
Erdem, ilk olarak uzun saçlarından vazgeçti ve saçlarını kısacık kestirdi. Görenler 3'e vurdurmuş yorumunda bulundu.
312
Herkes İpek Erdem'in yeni haline haline alışmaya çalışırken Erdem, rahat durmadı.
412