Hayalleri uğruna mühendisliği bıraktı yarışmaya katılıp dünya şampiyonu oldu

Yabancı bir televizyon programında gördükten sonra pasta tasarımı yapmaya başladığını belirten Küçükyılmaz, "Çocuklarım olunca çalışma hayatına ara verdim. Bu süreçte, ilgim olan mutfağı biraz daha geliştirdim. Yurt dışında görmüş olduğum şeker hamuru malzemesiyle tasarım yapmaya başladım. Zamanla kendimi geliştirdim. Hiçbir eğitim almadan 3 boyutlu karakter çalışmaya başladım. İşin heykeltraşlık kısmına ağırlık vermeye başladım. Özellikle animasyon çalışmalarını sevdiğim için onları işlemeye başladım. Benim için önemli olan orijinaline yakın ürünler yapmaktı. Çalışmalarımı sosyal medya üzerinden paylaştıkça talepler arttı ve milli takımdan talep geldi. Milli takımla birlikte yurtdışında yarışmalarda maket tasarımlarla yarıştım. Lüksemburg'da 4 yılda bir düzenlenen pasta tasarım yarışmasında altın madalya kazandım" dedi.