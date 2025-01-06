"Hayalim sevişirken ölmek" demişti! Bennu Gerede gelen tepkilere yanıt verdi

"Hayalim sevişirken ölmek"

Katıldığı bir programda; “Mutsuz, gergin, sinirli bir kadın gördüğüm zaman, 'Bunun sevişmesi gerekiyor' diye düşünüyorum. Hayalim sevişirken ölmek. Yanlış anlaşılmasın, seks hastası değilim. Sarılmak ve cinsel ilişkiye girmek, şiddeti ortadan kaldırır. Benim her zaman cinsel hayatım çok iyi oldu ve oluyor."