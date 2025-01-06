"Hayalim sevişirken ölmek" demişti! Bennu Gerede gelen tepkilere yanıt verdi
Ünlü fotoğrafçı ve oyuncu Bennu Gerede, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "Hayalim sevişirken ölmek" demişti. Bu sözleri ile büyük tepki toplayan Gerede'den eleştirilere yanıt geldi.
2013 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren ve uzun zamandır Amerika’da yaşayan Bennu Gerede, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürdürüyor.
Ünlü fotoğrafçı ve oyuncu Bennu Gerede, geçtiğimiz günlerde Youtube'da konuk olduğu bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
"Hayalim sevişirken ölmek"
Katıldığı bir programda; “Mutsuz, gergin, sinirli bir kadın gördüğüm zaman, 'Bunun sevişmesi gerekiyor' diye düşünüyorum. Hayalim sevişirken ölmek. Yanlış anlaşılmasın, seks hastası değilim. Sarılmak ve cinsel ilişkiye girmek, şiddeti ortadan kaldırır. Benim her zaman cinsel hayatım çok iyi oldu ve oluyor."
"Türk toplumu buna hazır değilmiş"
Bennu Gerede; “Türk toplumu buna hazır değilmiş” diyerek yeni bir söylemde bulundu. Habertürk'ün haberine göre; fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, Nişantaşı'nda köpeğini gezdirirken görüntülendi.