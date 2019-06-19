Hayalet şehir olarak bilinen Maraş'ın hiç bilinmeyenleri! Kullanıma açılacak

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maraş'ın açılması yönünde harekete geçeceklerini bildirdi. Özersay, bu çerçevede uzman bir ekip oluşturarak bilimsel bir envanter çalışması yapılacağını söyledi. Peki bir zamanlar lüks otomobillerin, pahalı evlerin, ülkenin en iyi plajlarının ve Hollywood yıldızlarının da gözdesi 7 yıldızlı otellerin bulunduğu Maraş'a ne oldu?