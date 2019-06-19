Hayalet şehir olarak bilinen Maraş'ın hiç bilinmeyenleri! Kullanıma açılacak
KKTC'de bulunan ve 1974'ten bu yana kapısında 'Girilmez' tabelasının bulunduğu Maraş plajının yeniden açılması için harekete geçildi. Peki bu plaj yıllardır neden kapalıydı?
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maraş'ın açılması yönünde harekete geçeceklerini bildirdi. Özersay, bu çerçevede uzman bir ekip oluşturarak bilimsel bir envanter çalışması yapılacağını söyledi. Peki bir zamanlar lüks otomobillerin, pahalı evlerin, ülkenin en iyi plajlarının ve Hollywood yıldızlarının da gözdesi 7 yıldızlı otellerin bulunduğu Maraş'a ne oldu?
Yazın ilgi odağı ülkelerinden biri olan KKTC'de Maraş, 'Hayalet Şehir' olarak adlandırılıyor. Bölgenin en popüler yerlerinden Gazimağusa şehrinde bulunan Kapalı Maraş, Kıbrıs'ın en karanlık tarihini içinde barındırıyor. Bu şehir Kıbrıs'ın 1974'te bölünmesinden önce Maraş (Varosha), Gazimağusa'nın (Famagusta) yıldızı parlamış kıyı beldesiydi.
Herkesin gözdesiydi; Adanın en iyi plajlarına sahip bölge, zenginlerin ve ünlülerin akın ettiği bir yöreydi. Richard Burton ve Brigitte Bardot, bu kıyılarda görülmüştü. Elizabeth Taylor'un gözdesinin, Kennedy Bulvarı'ndaki Argo oteli olduğu söyleniyordu.
Toprakları ele geçirildi: Ancak 40 yıl önce, uzun yıllar süren toplumlararası şiddet olayları ardından adada, Yunanistan'daki cuntanın desteğinde bir darbe düzenlenmiş, ardından da Türkiye, askeri güçlerini adanın kuzeyine çıkarmış ve buradaki toprakları ele geçirmişti.