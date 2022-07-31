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Hayalet bu kez kaçamadı! Uyuşturucu karteli Rafael Caro Quintero, 9 yılın ardından yakalandı

Hayalet bu kez kaçamadı! Uyuşturucu karteli Rafael Caro Quintero, 9 yılın ardından yakalandı

2013 yılında salıverildikten sonra suç işlemeye devam eden dünyanın bir numaralı uyuşturucu kartelleri arasında olan Rafael Caro Quintero, 9 yılın ardından yakalandı. ABD ile Meksika'yı sıklıkla karşı karşıya getiren uyuşturucu karteline daha önce düzenlenen 12 operasyonda başarısız olunmuştu. Taraflar bu başarısızlıkta birbirlerini suçlarken, bir türlü yakalanamayan Quintero'ya 'hayalet' lakabı takılmıştı.

Hayalet bu kez kaçamadı! Uyuşturucu karteli Rafael Caro Quintero, 9 yılın ardından yakalandı

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) bünyesindeki RCQ Özel Görev Gücü, yıllardır tek bir adamı arıyordu. 2013 yılından beri kaçak olan uyuşturucu karteli lideri Rafael Caro Quintero, 9 yılın ardından yakalandı.

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Hayalet bu kez kaçamadı! Uyuşturucu karteli Rafael Caro Quintero, 9 yılın ardından yakalandı

Quintero'nun, Meksika ordusuna ait bir üssün yalnızca birkaç kilometre uzağundaki Sinaloa kırsalında yaşadığı ortaya çıktı.

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Hayalet bu kez kaçamadı! Uyuşturucu karteli Rafael Caro Quintero, 9 yılın ardından yakalandı

Quintero'nun bölgede adeta bir derebeylik kurduğunu ifade edildi. Ancak DEA, Quintero'nun akrabalarını bile muhbir olarak kullandı. Böylelikle Quintero'nun sevgililerini ziyaret ederken kullandığı patikalar bile öğrenildi.

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Hayalet bu kez kaçamadı! Uyuşturucu karteli Rafael Caro Quintero, 9 yılın ardından yakalandı

69 yaşındaki Quintero'nun temmuz ayının ikinci haftasında yakalandığı ifade edildi. DEA'nın arananlar listesinin en başında olan Quintero, 1985 yılında DEA ajanı Kiki Camarena'yı öldürmek ve uyuşturucu ticareti yapmaktan 2013 yılında hapse gönderilmişti.

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