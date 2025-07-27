HAYALET adaya atıldı 90 metre nüfuz etti ilk kez sergilendi

"GAZAP, muadillerinden 3 kat daha güçlü bir mühimmat"

Kuzulu, IDEF 2025'te HAYALET ve GAZAP mühimmatlarını sergilediklerini belirterek, "Bu mühimmatlar geliştirilirken AR-GE merkezinde çok uzun yılların verdiği, tasarım ve imalatla ilgili bilgi ve birikimler kullanıldı. Çok farklı yönde çok çeşitli ürünlerimiz var. Neler yaptığımıza dair küçük bilgiler verilmesi amacıyla burada bazı ürünlerimizi sergiledik." dedi. GAZAP'ın standart bir MK84 uçak mühimmatı olduğunu vurgulayan Kuzulu, bu mühimmatın F-16'larda, F-4'lerde çok uzun yıllardır kullanıldığını söyledi. Kuzulu, bu mühimmatın etkisini daha da artırmak maksadıyla farklı bir ürün geliştirmek için bir çalışma yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti: