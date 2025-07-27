HAYALET adaya atıldı 90 metre nüfuz etti ilk kez sergilendi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen uçak bombaları GAZAP ve HAYALET, ilk kez 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) vitrine çıktı. Klasik mühimmatlar metrekareye 3 civarında parçacık düşürebiliyor, GAZAP ise metrekareye 10.16 parçacık düşürüyor. GAZAP, muadili olan ve standart klasik mühimmatlardan 3 kat daha güçlü bir mühimmat.
Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IDEF 2025 bugün sona eriyor. Türk savunma sanayisine güç katan birçok projenin sergilendiği fuarda, yeni ürünler de tanıtılıyor. MSB AR-GE Merkezi de geliştirdiği GAZAP ve HAYALET isimli uçak bombalarını IDEF 2025'te ilk kez sergiledi.
MSB AR-GE Merkezi Amiri Nilüfer Kuzulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MSB AR-GE Merkezi'nin 12 yıldır faaliyetlerine etkin olarak devam eden bir birim olduğunu belirterek, birimde birçok ürünle ilgili çalışmaların yapıldığını söyledi. IDEF 2025'te ürünlerin bir kısmının sergilendiğini anlatan Kuzulu, "Sergilediğimiz ürünlerin yüzde 80'i, kalifikasyonu, sertifikasyonu bitmiş ürünler. Kalan yüzde 20'lik kısmı da laboratuvar testleri bitmiş ve saha testlerine geçilen ürünler." diye konuştu.
"GAZAP, muadillerinden 3 kat daha güçlü bir mühimmat"
Kuzulu, IDEF 2025'te HAYALET ve GAZAP mühimmatlarını sergilediklerini belirterek, "Bu mühimmatlar geliştirilirken AR-GE merkezinde çok uzun yılların verdiği, tasarım ve imalatla ilgili bilgi ve birikimler kullanıldı. Çok farklı yönde çok çeşitli ürünlerimiz var. Neler yaptığımıza dair küçük bilgiler verilmesi amacıyla burada bazı ürünlerimizi sergiledik." dedi. GAZAP'ın standart bir MK84 uçak mühimmatı olduğunu vurgulayan Kuzulu, bu mühimmatın F-16'larda, F-4'lerde çok uzun yıllardır kullanıldığını söyledi. Kuzulu, bu mühimmatın etkisini daha da artırmak maksadıyla farklı bir ürün geliştirmek için bir çalışma yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:
"GAZAP'ın diğerlerinden farkı içerisinde parçacıklı bir yapı olması. İçerisinde 10 bin parçacık var. Bu parçacıklı yapı sayesinde patlama sırasında parçacıklar birbirinden ayrılıyor 1 kilometrelik bir yarı çapa dağılarak bu bölgedeki bütün unsurlara etki ediyor. İkinci özelliği de içerisindeki dolgu malzemesinin farkından kaynaklı olarak yine o alanda çok büyük bir basınç etkisi oluşturması. Mühimmatlardan beklediğimiz performans biraz da bunlarla alakalı."