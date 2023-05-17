Hayal Köseoğlu'ndan Sinan Oğan'a 2.tur için mektup: Lütfen bizi yalnız bırakmayın!

Oyuncu Hayal Köseoğlu, cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda kimi destekleyeceği henüz belli olmayan Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a açık mektup yazarak, "HÜDA PAR'ın bugünü, geçmişi ve açıklamalarının da sizin son derece kırmızı çizginiz olduğunu düşünmek istiyor ve onlar ile ittifak yapmış bir partiye de destek olmayacağınızı düşünüyorum. Bizi yalnız bırakmayın" dedi.