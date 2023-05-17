Hayal Köseoğlu'ndan Sinan Oğan'a 2.tur için mektup: Lütfen bizi yalnız bırakmayın!
Oyuncu Hayal Köseoğlu, 2. turda destekleyeceği isim herkesçe merak edilen ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'a açık mektup yazdı. Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Köseoğlu, Sinan Oğan'a "Türk medeni kanununun kabulünü sağlayarak kadını güvende hissettirmesine karşı bize belli ki her türlü medeniyetsizliği layık gören insanlara karşı bizi yalnız bırakmayın" diyerek seslendi.
Oyuncu Hayal Köseoğlu, cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda kimi destekleyeceği henüz belli olmayan Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a açık mektup yazarak, "HÜDA PAR'ın bugünü, geçmişi ve açıklamalarının da sizin son derece kırmızı çizginiz olduğunu düşünmek istiyor ve onlar ile ittifak yapmış bir partiye de destek olmayacağınızı düşünüyorum. Bizi yalnız bırakmayın" dedi.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasıyla mücadele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP lideri ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek. Bu süreçte ilk turda yüzde 5,1 oy alan Oğan'ın oylarının ise belirleyici olabileceği konuşulurken kimi destekleyeceği de merakla beklenmeye başladı. Oyuncu Hayal Köseoğlu da Oğan'a açık mektup yazarak seslendi.
Instagram hesabından Oğan'a yazdığı açık mektubu yayınlayarak çağrıda bulunan Köseoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Son derece zarif erkeklerin yetiştirdiği bir oyuncuyum"
"Ata ittifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Sinan Oğan'a açık mektubumdur. Ben Atatürkçü ilkelerle yetiştirilmiş, Cumhuriyet kadınlarının ve eşitliğe inanan son derece zarif erkeklerin yetiştirdiği genç bir kadın oyuncuyum. Bir dedem askeri hakim, bir dedem avukattı. Son derece güçlü erkekler olmalarına rağmen bir kez bile sofraya eşlerinden önce oturduklarını görmedim.