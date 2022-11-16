Hayal Köseoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar: "Robot olduk, yabancılaştık!"
Aşk-ı Memnu dizisinde yer aldıktan sonra Mucize Doktor, Mahkum gibi yapımlarda boy gösteren ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, içini döktü. Baskıcı sisteme isyan eden genç oyuncu "Ben hayatımda o kadar az mutlu insana rastladım ki inanamazsınız. Çünkü çoğumuzun kafasında tek bir ses var; ‘Yeterli değilsin’! Bu ses, aç bir canavar gibi." diye konuştu.
Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, daha önce bir röportajında "Bir kadın olarak kadınlarla yarış atı gibi rekabet halinde olmaktan bıktım. Güzellik, şöhret, vücut, erkek ilgisi, seksapel, gençlik, çekicilik falan filan gibi içi bomboş kavramlar için koşullanmış gibi savaşıp duruyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Yeni açıklamalarda bulunan genç oyuncu çarpıcı ifadeler kullandı. Köseoğlu, "Etrafım başarılı insanlarla dolu. Çok parası, ödülleri olan, kendini kanıtlamış, sevenleri, takipçileri milyonlara ulaşmış, güzel, yakışıklı birçok insan var çevremde.
"Mutlu değiller"
Ama ben hayatımda o kadar az mutlu insana rastladım ki inanamazsınız. Çünkü çoğumuzun kafasında tek bir ses var; ‘Yeterli değilsin’! Bu ses, aç bir canavar gibi.
"Robot olduk"
Durmadan sevilmek ve yeterli olmak için eksik gördüğümüz yerleri kapatmaya çalışan robotlara dönüştük.