Hayal Köseoğlu'dan bomba itiraflar FOX TV Mucize Doktor'da rol alıyor
FOX TV ekranlarında yayımlanan Mucize Doktor adlı dizide rol alan Hayal Köseoğlu, rol arkadaşı Sinem Ünsal ve kendisi hakkında yaptığı itiraflarıyla adından söz ettirdi.
Geçtiğimiz günlerde arkadaşıyla denizin keyfini çıkarırken bir anda sinirlerine hakim olamamasıyla kameraların objektifine takılan Hayal Köseoğlu, YouTube'da yayımlanan bir programa katıldı. Bikinili yakalanmasıyla bir anda kilolarıyla gündem olan Köseoğlu, programda bu konu hakkında söyledikleriyle de şaşırttı.
Bodrum'da bir erkek arkadaşıyla tatil yaptığı anlarda telefonla konuşmasının ardından sinirlenip arkadaşına tokat atmasıyla manşet olan Hayal Köseoğlu, o haberleri, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımladığı videoyla tiye aldı.
Bu olayın ardından katıldığı YouTube programında Köseoğlu, kilo veya selülitlere takılmadan rahat şekilde tatillerini yapmalarını, kimseye aldırış etmemelerini istedi.
Kilosunun Mucize Doktor setinde sürekli konuşulan bir konu olduğunu dile getiren Köseoğlu şunları söyledi:
''Mucize Doktor setinde tam bir arkadaşlık ortamı var. Oyuncuların birbirleri ile iletişimleri çok iyi ve herkes çok iyi geçiniyor, birbirlerine de özel hayatlarındaki sıkıntıları açıyor.''