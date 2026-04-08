Hayal Köseoğlu ve Nezih Çınarlı’dan romantik kutlama! Set aşkı evliliğe gidiyor...
Oyuncu Hayal Köseoğlu ve Nezih Çınarlı, aşklarının ikinci yılını romantik mesajlarla kutladı. Çift, sosyal medyada paylaştıkları sözlerle aşklarını bir kez daha ilan etti.
Hayal Köseoğlu 2024’te ‘Hudutsuz Sevda’nın setinde kalbini rol arkadaşı Nezih Çınarlı’ya kaptırmıştı. Kendi deyimiyle; kankalık, aşka dönüşmüştü. Çift dün yaptıkları paylaşımlarla ilişkilerinin 2. yılını kutladı.
Mucize Doktor, Mahkum, Hudutsuz Sevda gibi dizilerde rol alan Köseoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
Bir süredir Nezir Çınarlı ile aşk yaşayan oyuncu evlilik kararı almıştı. Evlilik yolunda ilerleyen ikili, ilişkilerinin 2. yılını kutladı.
"BOL GÜNEŞLİ, RENGARENK SENELERİMİZ OLSUN"
Hayal Köseoğlu, "Yakışıklım; nice didişli, bol güneşli, aşklı, tutkulu, kahkahalı, toleranslı, rengarenk senelerimiz olsun. Dünyaya bir daha gelsem; yine seninle genç olup yine seninle yaşlanmayı seçerim orman gözlüm" dedi.