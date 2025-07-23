Hayal Köseoğlu ticarete atıldı! Satışa çıkardığı ürüne yorum yağdı...
Oyuncu Hayal Köseoğlu, yaz tatilinde aşkı ve fiziğiile gündem olurken şimdide tasarladığı "telefon şemsiyesi" adlı ilginç ürünü satışa sundu. e-ticaret yapmaya başlayan oyuncunun bu ürününe destek veren de var dalga geçende...
Telefonları güneş ışınlarından korumayı amaçlayan bu buluş için "Hemen alayım da param boşa gitsin" ve "Ben böyle saçma bir girişim görmedim" gibi yorumlar yapıldı. Kimi kullanıcılar ise ürünü yaratıcı buldu.
Ürünün tanıtımını bikinili bir poz eşliğinde yapan Köseoğlu'nun paylaşımı Instagram'da geniş yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, tasarımıyla dikkat çeken ürünü yorum yağmuruna tuttu.
TEPKİLER KARIŞIK
Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan paylaşımın ardından gelen yorumlarda alaycı bir ton hakimdi. Bazı takipçiler, "Ben hayatımda böyle saçma bir girişim görmedim. Başarılı olursa şaşırmam", "Hemen alayım da param boşa gitsin" ve "Neyi satıyor tam olarak anlamadım" gibi ifadelerle ürünü tiye aldı.
İŞTE O YORUMLAR
"Ne satıyor anlamadım"
" Hayırlı kazançlar"
"Hayatımda böyle saçma bir girişim görmedim"
"Hemen alayımda param boşa gitsin:))"
"Üründen çok kendini sergilemiş kimse ürüne odaklanamamış ondan olsa gerek"
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