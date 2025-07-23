Hayal Köseoğlu ticarete atıldı! Satışa çıkardığı ürüne yorum yağdı...

Ürünün tanıtımını bikinili bir poz eşliğinde yapan Köseoğlu'nun paylaşımı Instagram'da geniş yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, tasarımıyla dikkat çeken ürünü yorum yağmuruna tuttu.

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Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan paylaşımın ardından gelen yorumlarda alaycı bir ton hakimdi. Bazı takipçiler, "Ben hayatımda böyle saçma bir girişim görmedim. Başarılı olursa şaşırmam", "Hemen alayım da param boşa gitsin" ve "Neyi satıyor tam olarak anlamadım" gibi ifadelerle ürünü tiye aldı.