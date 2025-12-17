Hayal Köseoğlu takipçisinin yorumuna öyle bir yanıt verdi ki...

Show TV'de üçüncü sezonuyla ekrana gelen Bahar, 64. bölümüyle ekranlara veda ediyor. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizi, bu sezon reytinglerde düşüş yaşamış ve yayın günü salıdan pazara alınmıştı. Her ne kadar ortalamanın üstünde seyretse de günün birincisi olamayan Bahar için final kararı gecikmedi.