Hayal Köseoğlu takipçisinin yorumuna öyle bir yanıt verdi ki...

Show TV'de üçüncü sezonu yayınlanan "Bahar" dizisi, 64. bölümüyle final yapıyor. İzleyiciler, Seren ve Aziz Uras'ın ayrılmasına yol açan ve Aziz'le evlenen Maral karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu'na tepki gösterdi.
Köseoğlu, sosyal medyada "İnsanın emeğini yok saymak iğrenç" diyerek sert çıktı. Ayrıca dizide Aziz ve Maral'ın öpüştüğü sahne ile Seren'in sinirle hastaneden çıktığı anda araba çarpması gibi olaylar da izleyicinin tepkisini toplamıştı.
Show TV'de üçüncü sezonuyla ekrana gelen Bahar, 64. bölümüyle ekranlara veda ediyor. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizi, bu sezon reytinglerde düşüş yaşamış ve yayın günü salıdan pazara alınmıştı. Her ne kadar ortalamanın üstünde seyretse de günün birincisi olamayan Bahar için final kararı gecikmedi.
Finalin ardından bir izleyici, dizide Maral karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu'nu hedef alan bir tweet attı. Köseoğlu, diziye dahil olduğu günden bu yana eleştirilerin odağındaydı. Seren ve Aziz Uras'ın ayrılmasına sebep olan ve daha sonra Aziz'le evlenen Maral karakteri, izleyicilerin öfkesini toplamıştı.
