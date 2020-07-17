Hayal Köseoğlu metrobüste yaşadığı cinsel tacizi ilk kez itiraf etti tokat olayını anlattı

Hayal Köseoğlu, olayı şu sözlerle anlattı:

"Kavga gibi bir durum yok, şaka gibi bir şeydi. Ben o anda sinirli ve agresiftim, babam bir operasyona girecekti ve kalbinde anevrizma öğrendiğimiz bir gündü. Çok kötü bir gün geçiriyordum.''