Hayal Köseoğlu metrobüste yaşadığı cinsel tacizi ilk kez itiraf etti tokat olayını anlattı
FOX TV Mucize Doktor dizisinde Açelya hemşire karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, üniversite yıllarında metrobüste cinsel tacize uğradığını itiraf etti.
Mucize Doktor'un dikkat çeken güzeli Hayal Köseoğlu, koronavirüs salgını sürecinde normalleşmeye geçince soluğu tatilde alan ünlü isimlerden oldu. Hatta Bodrum'da tatil yapan Hayal Köseoğlu bir arkadaşıyla plajda tartışmış, zor sakinleşmişti.
Hayal Köseoğlu, 18 Haziran'da Bodrum'da yakın arkadaşı Abdullah ile görüntülenmiş, kavga ettikleri söylenmişti. Oyuncu bu durumu ertesi gün çektiği bir video ile ti'ye almıştı. Milliyet'in haberine göre, erkek arkadaşına şiddet uyguladığı iddia edilen Hayal Köseoğlu konuya açıklık getirdi.
Hayal Köseoğlu, olayı şu sözlerle anlattı:
"Kavga gibi bir durum yok, şaka gibi bir şeydi. Ben o anda sinirli ve agresiftim, babam bir operasyona girecekti ve kalbinde anevrizma öğrendiğimiz bir gündü. Çok kötü bir gün geçiriyordum.''
''O sırada beni güldürmek için arkadaşım benim arı korkumu kullanarak, sürekli böyle sinir etti. Ben de 'Apo yapma' dedim arkadaşını tokatladı gibi haberler çıktı. Komiğime gitti."