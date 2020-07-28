Hayal Köseoğlu kadına şiddete işte böyle meydan okudu bakın neler yazdı

Birçok ünlü kadın, hemcinslerine karşı gösterilen şiddet ve cinayetlere tepki göstermek için sosyal medyada "Kadınlar, kadınları destekliyor" etiketi altında siyah beyaz fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Bu akıma son olarak oyuncu Hayal Köseoğlu dahil oldu.