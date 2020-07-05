Hayal Köseoğlu bikinili fotoğraflarıyla ortalığı yaktı! FOX TV Mucize Doktor oyuncusu
Mucize Doktor dizisinde Açelya hemşire karakteriyle herkesin beğenisini kazanan Hayal Köseoğlu, Instagram paylaşımlarıyla da hayranlarını oldukça heyecanlandırıyor.
FOX TV Mucize Doktor dizisiyle yıldızı parlayan Hayal Köseoğlu, yaz tatilindeki halleriyle ve Instagram paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde denizin ve güneşin tadını çıkardığı anlarda arkadaşına kızıp tokat atma haberleriyle gündeme gelen Köseoğlu, son olarak Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Normalleşme süreciyle beraber Bodrum'da tatiline devam eden Hayal Köseoğlu, sarı, örgü bikinili halini Instagram'dan sevenleriyle paylaştı. Bikinisinin rengine vurgu yapmak isteyen Köseoğlu, İngilizce ''Sarı'' notuyla paylaşım yaptı.
Hayal Köseoğlu'nun bikinili halleri yüzlerce yorum alırken sevenleri tarafından binlerce beğeni aldı.
Öte yandan Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayımlanan bir programa katıldı.