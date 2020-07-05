Hayal Köseoğlu bikinili fotoğraflarıyla ortalığı yaktı! FOX TV Mucize Doktor oyuncusu

FOX TV Mucize Doktor dizisiyle yıldızı parlayan Hayal Köseoğlu, yaz tatilindeki halleriyle ve Instagram paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde denizin ve güneşin tadını çıkardığı anlarda arkadaşına kızıp tokat atma haberleriyle gündeme gelen Köseoğlu, son olarak Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi.