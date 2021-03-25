Havuz partisinde bikinisi düştü sonrası korkunç! 'Bilerek yaptın' deyip...
Bir evde düzenlenen partide bikini kazası yaşayan genç kız vahşete kurban gitti. Yaşanan olay dünya medyasına taşındı.
Sonbahar mevsimini yaşayan Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, Sao Paolo yakınlarındaki Itapecerica da Serra'da bir grup genç havuz partisi yapıyordu.
Havuzda eğlenenler arasında 24 yaşındaki Ana Paulo Coutinho ve sevgilisi Nikolas Iori Maichon da vardı. 18 Mart tarihindeki partiye katılanlar için her şey normaldi.
Havuza atlayan Ana Paula Coutinho beklenmedik bir kaza yaşadı, bikinisinin üstü düştü. Çığlık atan genç kadın, ortaya çıkan göğüslerini kapatıp bikini üstünü tekrar giydi.
Ancak Ana Paula'nın sevgilisi Nikolas Iori Maichon, genç kadını göğüslerini bilerek açmak ve partiye katılanlara göstermekle suçladı. Ardından canice saldırıya geçti.