Havuçta kaç kalori var her gün uyumadan 1 havuç yerseniz...

Havuçtaki kalori miktarları ve besin değerleri merak ediliyor. Havucun türlerine göre kalori miktarlarını sizler için araştırdık. 1 adet havuç yaklaşık 100 gramdır. Bu ölçüde 1 adet havuçta 41 kalori bulunur. Eğer bebek havucu yiyorsanız aynı miktardaki bebek havucuyla 35 kalori alırsınız. 100 gram havuç suyu içerseniz alacağınız kalorinin miktarı da 40'dır. Neredeyse hiç yağ içermeyen havucun 100 gramıda 69 mg sodyum, 320 mg potasyum ve 10 gram karbonhidrat var. Havuçta ne kadar şeker var sorusu da özellikle diyette havuç tüketenler için önemli. 1 havuçtaki şeker miktarı yaklaşık olarak 4.7 gram.