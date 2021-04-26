Havuçta kaç kalori var her gün uyumadan 1 havuç yerseniz...
1 adet havuç yaklaşık 100 grama denk gelir. 100 gram yani 1 adet havuçta 41 kalori var. Her gün uykudan önce 1 havuç yiyenlerin vücutlarından toksinleri atabilirler.
Havuçtaki kalori miktarları ve besin değerleri merak ediliyor. Havucun türlerine göre kalori miktarlarını sizler için araştırdık. 1 adet havuç yaklaşık 100 gramdır. Bu ölçüde 1 adet havuçta 41 kalori bulunur. Eğer bebek havucu yiyorsanız aynı miktardaki bebek havucuyla 35 kalori alırsınız. 100 gram havuç suyu içerseniz alacağınız kalorinin miktarı da 40'dır. Neredeyse hiç yağ içermeyen havucun 100 gramıda 69 mg sodyum, 320 mg potasyum ve 10 gram karbonhidrat var. Havuçta ne kadar şeker var sorusu da özellikle diyette havuç tüketenler için önemli. 1 havuçtaki şeker miktarı yaklaşık olarak 4.7 gram.
A vitamini bakımından çok zengin olan havucun 100 gram havuçta 1670 mg A vitamini var. Ayrıca 33 mg kalsiyum, 5.9 gram C vitamini ve 12 mg magnezyum var. 100 gram çiğ havuçta 41 kalori var. Havuç suyunun kalorisi ise 40 dır. 100 gram bebek havucunda ise 35 kalori var.
Vücudu toksinlerden arındırıyor
Özellikle göz fonksiyonlarını korumak için önemli bileşenleri içinde barındıran havucun az bilinen çok önemli bir faydası var. Havuç özellikle uykudan önce yendiğinde gece boyunca vücudun temizlenmesine yardımcı oluyor. Gün boyu yediklerimizden ve çevresel faktörlerden dolayı vücudumuza giren toksin maddelerin atılması sürecinde havuç çok büyük etki yaratıyor. Yapılan son araştırmalara göre, gece yatmadan önce orta boy bir havuç yiyen kişilerin vücutlarındaki toksin atılma miktarlarında ciddi yükselişler görüldü.
Beta Karoten: Havuca turuncu rengini veren beta karoten havuçta yüksek miktarda bulunur. Daha fazla beta karoten alımı isteniyorsa havucu pişirmekte fayda var. Bu sayede çiğ havuca kıyasla 6.5 kat daha fazla beta karoten içerir.
Alfa Karoten: Beta karoten gibi kısmen vücudunuzda A vitaminine dönüşen bir antioksidandır ve havuçta yüksek miktarda vardır.