Havuç tarator nasıl yapılır hem kolay hem lezzetli!
Az malzemeli ve bir o kadar da nefis lezzetlerden birisi de havuç tarator. Yapımı kolay bu tarif ile sofralarınızı taçlandırabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.
Bugün sizler için sofraların vazgeçilmez mezeleri arasında olan havuç taratorun püf noktalarını derledik.
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Sizde yapılışı oldukça kolay olan bu tarifi sizler için hazırladığımız püf noktalar sayesinde kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...
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MALZEMELER
-6 adet rendelenmiş havuç
-2 diş sarımsak
-1,5 su bardağı süzme yoğurt
-3 yemek kaşığı sıvı ya
-1 çay kaşığı tuz
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Yapılış aşaması;
Önceden ısıtılmış bir tavada, rendelenmiş havuçları, 3 yemek kaşığı sıvı yağ ile yumuşayana kadar pişirin ve ocaktan alıp, soğutun.
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